Кубок чемпионата мира - 2018 доставили в Москву

Кубок чемпионата мира по футболу – 2018 доставили в Москву. Церемония встречи трофея состоялась на Манежной площади. В церемонии открытия завершения мирового тура трофея на Манежной площади приняли участие мэр столицы Сергей Собянин, делегаты Международной федерации футбола (ФИФА), а также немецкий футболист Лотар Маттеус и другие, передает «Газета.ру».

После церемонии открытия трофей доставят в международный аэропорт Шереметьево — в новый терминал В, специально построенный к мировому первенству. Здесь сотрудники аэропорта и волонтеры, встречающие гостей и участников соревнований, смогут сфотографироваться с легендарным кубком.

Тур кубка чемпионата мира по футболу стартовал в сентябре 2017 года на московском стадионе «Лужники». За это время трофей побывал в городах России, после чего отправился за границу. С января текущего года кубок объехал более 50 стран. В общей сложности за 123 дня он преодолел более 27 тыс. км и сменил 11 часовых поясов.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня 2018 года и завершится 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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