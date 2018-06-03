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Глава МВД ФРГ посетит игру немецкой команды на ЧМ по футболу в России

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Фото: ТАСС/Хорст Зеехофер
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Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер приедет на игру немецкой сборной на первенстве мира по футболу в России. Глава МВД ФРГ отметил, что посетит игру, если ему позволит график.

Зеехофер признался в интервью Bild am Sonntag, что надеется на участие сборной ФРГ по футболу в финале чемпионата.

«Если будет позволять график, я приеду на игру немецкой команды. Лучше всего, конечно, 15 июля, потому что для Германии это был бы финальный матч», — приводит слова министра «Федеральное агентство новостей».

В мае стало известно, что скандально известный немецкий журналист Хайо Зеппельт получил визу для работы на чемпионате мира по футболу в РФ.

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