Глава МВД ФРГ посетит игру немецкой команды на ЧМ по футболу в России

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер приедет на игру немецкой сборной на первенстве мира по футболу в России. Глава МВД ФРГ отметил, что посетит игру, если ему позволит график.

Зеехофер признался в интервью Bild am Sonntag, что надеется на участие сборной ФРГ по футболу в финале чемпионата.

«Если будет позволять график, я приеду на игру немецкой команды. Лучше всего, конечно, 15 июля, потому что для Германии это был бы финальный матч», — приводит слова министра «Федеральное агентство новостей».

В мае стало известно, что скандально известный немецкий журналист Хайо Зеппельт получил визу для работы на чемпионате мира по футболу в РФ.