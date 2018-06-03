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Объявлен состав сборной России по футболу на ЧМ-2018

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил окончательный состав национальной команды на Чемпионат мира-2018. В него вошли 23 спортсмена.

Защищать ворота сборной России будут: Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург), и Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия).

В обороне сыграют: Владимир Гранат, Фёдор Кудряшов (оба — «Рубин», Казань), Сергей Игнашевич, Марио Фернандес (оба – ЦСКА, Москва), Илья Кутепов («Спартак», Москва), Андрей Семёнов («Ахмат», Грозный), и Игорь Смольников («Зенит», Санкт-Петербург).

Из полузащитников в сборную вошли: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА, Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все — «Зенит», Санкт-Петербург), Юрий Газинский («Краснодар»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба — «Спартак», Москва), Антон Миранчук («Локомотив», Москва), и Денис Черышев («Вильярреал», Испания).

В атаке сыграют: Артем Дзюба («Арсенал», Тула), Федор Смолов («Краснодар») и Алексей Миранчук («Локомотив», Москва).

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла представителям Австрии в товарищеском матче со счетом 0:1. Уже 5 июня национальная команда проведет матч с футболистами из Турции.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. В группе А сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург), и Уругвая (25 июня, Самара).

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