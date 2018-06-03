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Компани рискует пропустить ЧМ-2018 из-за травмы

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Защитник сборной Бельгии Венсан Компани из-за травмы может пропустить чемпионат мира по футболу – 2018, который пройдет в России. Спортсмен получил повреждение во время товарищеского матча против команды Португалии. Встреча прошла 2 июня и завершилась со счетом 0:0.

По словам наставника национальной команды Роберто Мартинеса, для определения тяжести травмы, вероятно, потребуется два дня. При этом он уточнил, что именно беспокоит 32-летнего Компани. «Он сказал, что чувствовал дискомфорт в паху, когда уходил с поля», — приводит слова тренера портал ESPN.

В понедельник, 4 июня, все страны-участницы чемпионата мира должны представить свои финальные списки команд из 23 человек. Матчи финальной части мундиаля пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На групповом этапе сборная Бельгии сыграет с Панамой, Тунисом и Англией.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Австрии одержали победу над командой Германии в товарищеском матче со счетом 2:1. Для них эта победа над немцами стала первой с октября 1986 года.

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