Футболисты сборной Австрии обыграли Германию впервые за 32 года‍

Футболисты сборной Австрии в товарищеском матче обыграли команду Германии со счетом 2:1. Для них это первая победа над немцами с октября 1986 года, тогда встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу австрийцев, сообщает «Газета.ру».

Для Германии эта серия не очень удачная. Впервые за 30 лет сборная этой страны не может выиграть на протяжении пяти матчей. А вот у австрийцев дела обстоят иначе. Впервые за 84 года они выиграли уже седьмой товарищеский матч.

Ранее сборная России уступила команде Австрии в товарищеском матче со счетом 1:0.