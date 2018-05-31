Сборная России по футболу проиграла Австрии в товарищеском матче

За две недели до старта чемпионата мира по футболу сборная России проиграла команде Австрии в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийцев.

Единственный мяч забил на 28-й минуте Алессандро Шопф.

Защитник россиян Сергей Игнашевич в этой встрече побил рекорд знаменитого советского вратаря Льва Яшина, став самым возрастным игроком в истории сборных России и СССР.

Как сообщает «Спорт Экспресс», 5 июня сборная проведет второй товарищеский матч и встретится с командой Турции. Игра пройдет в Москве.

14 июня сборная России откроет домашний ЧМ-2018 матчем против Саудовской Аравии.

30 мая сообщалось, что западные СМИ составили список российских футболистов, которые могут «спасти» национальную сборную на чемпионате мира по футболу.

Мундиаль пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.