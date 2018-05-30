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Футболист сборной Испании Серхио Рамос записал песню для команды перед ЧМ-2018

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос вместе с музыкантом Демарко Фламенко записал песню для национальной команды перед чемпионатом мира по футболу 2018 года.

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«Обещания нужно выполнять. Это то, что мы затеяли с моим другом. Разогреваемся перед чемпионатом мира: «Вперед, Испания, поднимай голос, кричи со всей силой, кричи «Гол!». В пятницу будет готово полностью», — написал Рамос в своем аккаунте в Instagram.

Композиция создана в поддержку сборной Испании, которая сыграет на групповом этапе мундиаля в группе B с Португалией, Ираном и Марокко. ЧМ-2018 состоится в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах.

28 мая сообщалось, что результаты опроса показали, сколько россиян планируют следить за ЧМ.

Ранее стало известно, что египетский адвокат подал иск на €1 млрд Рамоса, который, по его мнению, намеренно нанес травму нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху в финальном матче Лиги чемпионов.

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