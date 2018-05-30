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Британские СМИ запугивают болельщиков перед ЧМ-2018

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Британские СМИ идут на все возможное и невозможное, чтобы запугать болельщиков перед ЧМ-2018.

The Daily Mirror: русские атаковали фанатов «Ливерпуля» в Киеве. Аргумент — нападавшие якобы говорили по-русски, как, впрочем, и большинство киевлян. 

На телеканале Би-би-си даже выпустили сюжет о жизни темнокожих в России. По данным канала, в РФ всего 70 тыс. чернокожих — менее 1% населения. Большинство опрошенных заявляют: не страдали от расовой агрессии. Журналистам явно пришлось попотеть, чтобы выудить из опрошенных нужные ответы. 

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