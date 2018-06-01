Зидану предложили работу с зарплатой €50 млн в год

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавит сборную Катара. Зарплата французского футболиста составит €50 млн в год, утверждает египетский бизнесмен Нагиб Савирис.

Он отметил, что Зидан будет готовить сборную Катара к домашнему чемпионату мира 2022 года. Контракт со специалистом рассчитан на четыре года, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Зинедин Зидан объявил об уходе из «Реала» 31 мая, заявив, что мадридскому клубу «необходимы новые тренерские решения». Под руководством французского специалиста «сливочные» стали чемпионами Испании, двукратными обладателями Кубка и обладателями Суперкубка страны, а также трехкратными победителями Лиги чемпионов.

Между тем, по данным СМИ, руководство «Реала» в качестве основной кандидатуры на должность главного тренера команды рассматривает аргентинского специалиста Маурисио Почеттино, который в настоящий момент руководит английским «Тоттенхэмом».

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