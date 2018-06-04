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Моряки-балтийцы возьмут под охрану мундиаль

Флот защитит Санкт-Петербург и Калининград от возможных террористических атак с побережья в дни ЧМ-2018
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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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До завершения чемпионата мира по футболу Балтийский флот (БФ) взял под охрану побережье в районе Санкт-Петербурга и Калининградской области. Моряки должны защитить объекты и гостей ЧМ от возможных террористических атак с моря и воздуха. В этом им помогут части ПВО БФ. Примечательно, что воздушную безопасность обеспечивают «штрафники Трампа» — 183-й гвардейский зенитный полк, включенный в санкционный список США.

В Главкомате ВМФ «Известиям» рассказали, что группировка боевых кораблей Балтийского флота уже выдвинулась в зоны патрулирования. К выполнению задачи привлекут корабли, базирующиеся в Калининграде, Балтийске и Кронштадте. Точный состав группировки, обеспечивающей защиту чемпионата, не разглашается.

Известно, что батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» уже развернуты на побережье Финского залива. Они находятся в районах, прилегающих к Санкт-Петербургу и Калининграду. Зенитчики заступили на боевое дежурство, уже оборудовали позиции и замаскировали технику. 

За безопасность побережья в Калининградской области будет отвечать 44-я дивизия ПВО Балтфлота. В ее состав входит 183-й гвардейский Молодечненский ордена Александра Невского зенитный ракетный полк. Эта часть в мае была включена в санкционный список США. Также к 44-й дивизии принадлежат 1545-й зенитный ракетный и 81-й радиотехнический полки.

Использование зенитно-ракетной системы большой и средней дальности С-400 в комбинации с более «легкими» комплексами позволит им создать зону полного контроля воздушного пространства радиусом не менее 400 км.

Также на боевое дежурство заступил 22-й отдельный гвардейский зенитный ракетный полк, вооруженный ЗРК «Тор». Этот комплекс предназначен для прикрытия важных административных, промышленных и военных объектов. Возможности ЗРК позволяют бороться с летательными аппаратами любых типов, включая стелс-системы, с крылатыми ракетами и планирующими бомбами. «Тор» способен самостоятельно контролировать воздушное пространство и наносить удары по противнику.

Задействованные в защитной операции формирования — одни из лучших в ПВО страны. Перед стартом чемпионата мира силы ПВО Балтфлота приняли участие во всеармейском конкурсе профессионального мастерства зенитчиков «Ключи от неба – 2018». И стали его победителями. В соревнованиях они опередили команды воздушно-космических сил (ВКС), ВМФ, объединений ВВС и ПВО военных округов, а также высших учебных заведений ВКС.

С моря Санкт-Петербург защитят корабли 105-й бригады охраны водного района (ОВР), базирующейся в Кронштадте. В ее состав входят тактическая группа противолодочных кораблей проекта 1331 («Зеленодольск», «Уренгой», «Казанец»), группа тральщиков, учебные корабли, а также подводные лодки Б-227 «Выборг» и Б-806 «Дмитров». В бригаде есть также 473-й отряд прибрежного спецназа, специально обученный борьбе с террористами.

В Калининградской области располагается мощная флотская группировка. В частности, в состав 128-й Краснознаменной бригады надводных кораблей из Балтийска входят эсминец проекта 956 «Настойчивый», сторожевые корабли проекта 11540 «Неустрашимый» и «Ярослав Мудрый», корветы проекта 20380 «Стерегущий», «Сообразительный», «Стойкий» и «Бойкий».

Моряки-балтийцы также имеют на вооружении катера проекта 03160 «Раптор» и катер типа 21980 «Грачонок». Они станут работать как самостоятельно, так и в тесном взаимодействии с прибрежным спецназом БФ. Патрульные группы будут курсировать вдоль побережья.

На Балтике дислоцированы мощные и современные соединения ПВО, заявил «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

— Балтфлот отвечает за оборону с суши, моря и воздуха анклава — Калининградской области, — рассказал он. — Поэтому он имеет мощную систему ПВО. В последние годы она была серьезно обновлена и модернизирована. На вооружении состоит самая современная техника, включая системы С-400. В частях ПВО также есть ЗРК типа «Тор» и «Панцирь», что позволяет создать эшелонированную оборону региона. Не стоит забывать и о зенитном вооружении кораблей. Имеющиеся у моряков системы ПВО закроют небо для любого противника.
 

Справка «Известий»

В Калининграде состоится четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года, на групповом этапе там сыграют Хорватия и Нигерия, Сербия и Швейцария, Испания и Марокко, Великобритания и Бельгия.

Санкт-Петербург станет вторым городом по количеству матчей ЧМ, больше пройдет только в Москве. В Северной столице пройдет семь игр. На групповом этапе там встретятся команды Марокко и Ирана, России и Египта, Бразилии и Коста-Рики, Нигерии и Аргентины. Также в этом городе состоится одна из игр 1/8 финала, первый полуфинал и матч за третье место.

 

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