Путин обсудил подготовку к чемпионату мира по футболу с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в четверг, 31 мая, обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ подготовку к чемпионату мира по футболу и другие вопросы внутрироссийской повестки дня. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Также Путин информировал членов Совбеза о своих контактах на полях ПМЭФ, в частности о состоявшихся переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Франции Эммануэлем Макроном», — добавил он.

Участие в совещани приняли председатели Госдумы и Совета Федерации, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, а также главы МВД, Минобороны, ФСБ (Федеральной службы безопасности) и СВР (Служба внешней разведки). Кроме того, на заседании присутствовал спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, уточняет «РИА Новости».

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.