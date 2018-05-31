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Путин обсудил подготовку к чемпионату мира по футболу с членами Совбеза

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Фото: пресс-служба Администрации Президента России/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин в четверг, 31 мая, обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ подготовку к чемпионату мира по футболу и другие вопросы внутрироссийской повестки дня. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Также Путин информировал членов Совбеза о своих контактах на полях ПМЭФ, в частности о состоявшихся переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Франции Эммануэлем Макроном», — добавил он.

Участие в совещани приняли председатели Госдумы и Совета Федерации, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, а также главы МВД, Минобороны, ФСБ (Федеральной службы безопасности) и СВР (Служба внешней разведки). Кроме того, на заседании присутствовал спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, уточняет «РИА Новости».

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. 

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