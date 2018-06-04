Вступил в силу безвизовый режим транзита через Белоруссию на ЧМ-2018

Безвизовый режим для транзита по территории Белоруссии иностранных болельщиков на время ЧМ-2018 по футболу в России начал действовать с 4 июня.

С этого дня иностранцы могут ехать транзитом на ЧМ-2018 через Белоруссию, предъявив свой паспорт, договор медицинского страхования, заключенный с белорусской или иностранной организацией, и паспорт болельщика Fan ID в бумажной или электронной форме, сообщает «РИА Новости».

Въезд по паспорту болельщика будет действовать с 4 июня до дня последнего матча.

Ожидается, что речь пойдет как минимум о 150 тыс. человек.

Чемпионат мира по футболу – 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. По оценке властей, в этот период столицу могут посетить как минимум 1,5 млн человек. Кубок ЧМ-2018 по футболу покажут на Манежной площади и в парке Горького.

31 мая московские власти включили в черный список 467 футбольных болельщиков, которые не смогли получить Fan ID.