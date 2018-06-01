Белоруссия пригрозила закрыть границу с Россией‍

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Россию определиться с форматом присутствия пограничников на границе между странами. С таким заявлением он выступил в ходе беседы с представителями Государственного пограничного комитета.

«Они (Россия. — iz.ru) сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что теперь властям РФ нужно определиться с форматом присутствия пограничников.

«Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе», — цитирует Лукашенко ТАСС.

8 мая Лукашенко порекомендовал белорусам прекратить ныть. По его словам, только в таком случае Белоруссия может стать цветущим краем.