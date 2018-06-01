Белоруссия и РФ продолжат консультации о признании виз в сентябре

Власти Белоруссии продолжат консультации с Россией по соглашению о взаимном признании виз в сентябре. Об этом сообщил глава департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.

«Я думаю, что в сентябре стороны продолжат консультации. Есть соответствующее решение уже министров иностранных дел по данному вопросу», — цитирует его «РИА Новости».

29 мая министр иностранных дел Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей подписали соглашение о взаимном признании виз на время чемпионата мира по футболу в России 2018 года и Евроигр в Белоруссии 2019 года. Документ вступил в силу 1 июня.