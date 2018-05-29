Москва и Минск подписали соглашение о признании виз на время ЧМ-2018

Соглашение о взаимном признании виз на время чемпионата мира по футболу в России 2018 года и Евроигр в Белоруссии 2019 года подписали главы МИД двух стран Сергей Лавров и Владимир Макей.

Соглашение будет действовать с 1 июня, сообщает ТАСС.

Болельщики из третьих стран, которые купили билеты на матчи ЧМ-2018 и получили паспорт болельщика, смогут посетить Россию через территорию Белоруссии, не получая визы.

Остальным иностранцам с российской визой по-прежнему придется въезжать в Россию через международные пункты пропуска.

Ожидается, что чемпионат в России посетят не менее 600 тыс. иностранных болельщиков, заявлял глава организационного комитета Алексей Сорокин.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.