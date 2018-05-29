Белоруссия предложила России возобновить переговоры по цене на газ после 2019 года, сообщил во вторник, 29 мая, вице-премьер республики Владимир Семашко.

Он напомнил, что в апреле прошлого года стороны подписали пакет документов, который урегулировал отношения в нефтяной сфере и наполовину в газовой.

«Мы оговорили формулу ценообразования и установили фиксированную цену на газ на 2018–2019 годы — $129 за 1 тыс. куб. м в 2018 году и $127 в 2019 году», — цитирует Семашко «Интерфакс».

По его словам, достигнутые договоренности позволили избежать негативных последствий для белорусской экономики на фоне роста мировых цен на нефть.

Белорусский вице-премьер выразил надежду, что переговоры с российским коллегой — вице-премьером Дмитрием Козаком, которому он направил «приветственный адрес», позволят Москве и Минску «определиться с формулой ценообразования и с созданием единого рынка электроэнергии».

Прошлой весной сторонам удалось урегулировать нефтегазовый спор, который продолжался более года. «Газпром» тогда предоставил скидку с изначальной переговорной цены в $150 за 1000 куб. м газа после погашения Белоруссией задолженности в $726 млн. Тарифы на российское топливо для Минска были согласованы до конца 2019 года. До этого республика настаивала на снижении цен на газ из-за падения котировок нефти и платила за поставки по своим, сниженным ценам, что и вызвало образование задолженности.

18 мая президент России Владимир Путин утвердил состав нового правительства. В частности, вице-премьер Дмитрий Козак будет курировать промышленность, топливно-энергетический комплекс, техрегулирование и технадзор.