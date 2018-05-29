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Лавров и Лукашенко обсудили сотрудничество с ЕС и НАТО

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко взаимодействие с Организацией Североатлантического договора и Евросоюзом. Об этом министр сообщил на пресс-конференции в Минске.

Он отметил, что стороны подтвердили приверженность взаимоуважительным и взаимовыгодным отношениям, «когда никто не обеспечивал бы свою безопасность в ущерб безопасности других».

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«У нас общий интерес к тому, чтобы развивать равноправные и взаимовыгодные отношения и с Европейским союзом, и в рамках диалога с Североатлантическим альянсом», — пояснил Лавров.

Тем не менее он отметил, что и Москву, и Минск тревожит развертывание сил НАТО вблизи границ РФ и Белоруссии, а также активность альянса в Прибалтике и Польше.

«Такие действия по одностороннему развитию военной инфраструктуры, одностороннему развертыванию сил и средств вблизи наших границ являются деструктивными, подрывают доверие и взаимопонимание в Европе и ведут к фрагментации европейского пространства безопасности», — заключил глава российской дипломатии.

В начале апреля страны Прибалтики обратились к США с просьбой увеличить контингент НАТО в регионе «для сдерживания России». После этого президент США Дональд Трамп принял решение предоставить Латвии, Литве и Эстонии военную помощь на сумму $170 млн. С мая началась переброска в Европу 1-й танковой бригады в рамках операции Atlantic Resolve, их разместят в Польше.

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