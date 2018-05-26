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Стала известна дата заседания Совета Россия–НАТО

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Фото: Global Look Press/Dirk Waem
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Заседание Совета Россия–НАТО пройдет в ближайший четверг в Брюсселе. Об этом в субботу, 26 мая, сообщил ответственный сотрудник в аппарате Североатлантического альянса.

«31 мая 2018 года состоится заседание Совета Россия–НАТО», — цитирует его слова «Интерфакс».

Главы МИД стран военного альянса на заседании 27 апреля в Брюсселе заявили, что политика НАТО в отношении России продолжит строиться на принципах сильного сдерживания и содержательного диалога. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил при этом, что США и Россия не находятся в ситуации холодной войны.

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