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СМИ узнали о самом страшном кошмаре НАТО

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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«Вооруженная до зубов» Калининградская область является самым страшным кошмаром НАТО, утверждают аналитики из США. По их словам, больше всего представителей стран — членов альянса пугает географическое расположение данного региона.

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Как утверждает американское издание The National Interest, подразделения, дислоцированные в Калининграде, имеют очень сильный упреждающий ударный потенциал не только против соседей — Польши и Литвы, но и любого другого члена НАТО. Наибольшую опасность, по данным аналитиков, представляют баллистические ракеты «Искандер-М», а также корабли Военно-морского флота. Это объясняется тем, что НАТО в настоящее время имеет очень мало возможностей противостоять им.

В феврале 2018 года сообщалось, что в Калининградской области создана инфраструктура для развертывания комплексов «Искандер-М». Их должна получить 152-я гвардейская ракетная бригада в Черняховске. В Кремле отметили, что Россия никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.

В Минобороны РФ считают, что другие страны смогут создать аналог данного комплекса не ранее 2025 года.

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