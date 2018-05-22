Экс-главком НАТО заявил о нежелании альянса воевать с Россией

Экс-главком Североатлантического альянса в Европе, американский генерал Филип Бридлав заявил, что ни один генерал НАТО, проснувшись утром, не скажет, что хочет воевать с Россией.

По его словам, Москва отправила «четкий сигнал» всем европейским столицам: «наши ракеты с Каспийского моря долетают до Сирии, в случае надобности долетят и до вас».

Американский генерал также опроверг мнение о том, что НАТО отстает от России. «Да, Россия в состоянии быстро сгруппировать свою армию. Но я не думаю, чтобы их взаимодействие, способности, диапазон учений и тому подобное были на более высоком уровне, чем у альянса», — приводит слова Бридлава «РИА Новости».

Глава военного комитета альянса генерал Петер Павел заявил ранее, что Россия не представляет непосредственной угрозы для прибалтийских государств, но НАТО должно продемонстрировать решимость защищать свое восточное крыло.