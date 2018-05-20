В НАТО оценили опасность России для Прибалтики

Россия не представляет непосредственной угрозы для прибалтийских государств, но НАТО должно продемонстрировать решимость защищать свое восточное крыло. Об этом заявил глава военного комитета альянса генерал Петер Павел в эфире чешского телевидения.

«Мы не оцениваем ситуацию так, что мы находимся перед военной агрессией России. Мы оцениваем, что угрозы этого нет. Нет благодаря тому, что мы приняли меры», — приводит его слова ТАСС.

Этими «мерами устрашения», по мнению генерала, является размещение в Латвии, Литве и Эстонии натовских батальонов, численность каждого из которых колеблется в пределах 1 тыс. военных.

Однако, по мнению экс-министра иностранных дел Чехии Яна Кавана, размещение солдат НАТО в Прибалтике является бессмысленным шагом с военной точки зрения. Он добавил, что это приведет лишь к ухудшению отношений с Россией.

В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что альянс не планирует усиливать свое присутствие в балтийском регионе. По его словам, сейчас перед организацией стоит задача повышения мобильности сил в Европе и их готовности.