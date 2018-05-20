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В НАТО оценили опасность России для Прибалтики

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Россия не представляет непосредственной угрозы для прибалтийских государств, но НАТО должно продемонстрировать решимость защищать свое восточное крыло. Об этом заявил глава военного комитета альянса генерал Петер Павел в эфире чешского телевидения.

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«Мы не оцениваем ситуацию так, что мы находимся перед военной агрессией России. Мы оцениваем, что угрозы этого нет. Нет благодаря тому, что мы приняли меры», — приводит его слова ТАСС.

Этими «мерами устрашения», по мнению генерала, является размещение в Латвии, Литве и Эстонии натовских батальонов, численность каждого из которых колеблется в пределах 1 тыс. военных.

Однако, по мнению экс-министра иностранных дел Чехии Яна Кавана, размещение солдат НАТО в Прибалтике является бессмысленным шагом с военной точки зрения.  Он добавил, что это приведет лишь к ухудшению отношений с Россией.

В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что альянс не планирует усиливать свое присутствие в балтийском регионе. По его словам, сейчас перед организацией стоит задача повышения мобильности сил в Европе и их готовности.

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