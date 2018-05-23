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США намерены присоединить Грузию к НАТО

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Фото: РИА НОВОСТИ/Алексей Витвицкий
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США работают над присоединением Грузии к НАТО, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления перед конгрессменами в комитете по международным делам палаты представителей в среду, 23 мая. 

«Что касается Грузии, мы работаем над их присоединением к НАТО», — приводит его слова «РИА Новости».

В конце апреля грузинский премьер Георгий Квирикашвили заявил, что Тбилиси и Вашингтон близки как никогда. По его словам, Грузия располагает всеми инструментами для подготовки к вступлению в Североатлантический альянс и это признают его члены.

Саммит НАТО пройдет 11–12 июля в Брюсселе.

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