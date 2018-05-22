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В США опасаются увеличения экспорта оружия из-за Помпео

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Новый госсекретарь США Майк Помпео увеличит продажи американского оружия за рубежом, что впоследствии может негативно сказаться на репутации страны. Такое мнение высказал сенатор-демократ Крис Мерфи, выступая на конференции в Вашингтоне во вторник, 22 мая. 

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«Помпео может быть эффективнее (предыдущего госсекретаря Рекса) Тиллерсона в продвижении сделок по вооружениям», — приводит его слова «РИА Новости»

Сенатор пояснил, что новый глава Госдепа видит американское влияние в мире лишь через призму военной мощи. По его словам, не зря Помпео прозвали «ястребом» во внешней политике в бытность конгрессменом и главой ЦРУ. 

Мерфи напомнил, что США продают оружие в 63 страны и являются его крупнейшим экспортером. При этом политик упомянул выпущенную в мае текущего года директиву администрации президента страны Дональда Трампа, которая облегчает продажу военных технологий.

«В этом опасном бизнесе недостаточно надзора и применения принципов ответственности. Когда падают бомбы, с ними ассоциируют США, которые затем сталкиваются с последствиями нерегулируемых продаж оружия», — резюмировал сенатор. 

Ряд неправительственных организаций уже критиковали США за продажу оружия государствам, которые ведут военные операции в других странах. Среди них — Саудовская Аравия, которая вовлечена в конфликт с хуситами в Йемене.

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