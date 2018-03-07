В Минобороны назвали сроки создания аналога «Искандера» другими странами

Другие страны смогут создать аналог российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» не ранее 2025 года.

Об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) РФ генерал-полковник Олег Салюкoв в интервью газете «Красная звезда».

«По прогнозам разработчиков, создание его аналога иностранными государствами возможно не ранее 2025 года», — сказал генерал.

По его словам, перевооружение российских ракетных частей с устаревшей «Точки-У» на «Искандер-М» продолжается в плановом порядке. Главком уточнил, что «уже поставлено более 10 бригадных комплектов».

5 марта Минобороны России опубликовало видеокадры боевого пуска ракеты ОТРК «Искандер-М». В ходе военных учений ракетчики ЗВО смогли поразить мишень, расположенную на расстоянии более 100 км, благодаря чему военные успешно уничтожили командный пункт условного противника.