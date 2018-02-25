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Британские самолеты-разведчики следят за российскими «Искандерами»

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Фото: РИА Новости/Сергей Орлов
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Несколько самолетов-разведчиков военно-воздушных сил Великобритании следят за развертыванием ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, сообщает воскресное приложение издания The Times.

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По данным журналистов, с начала 2018 года истребители совершили уже три разведывательных полета.

«Самолеты, вылетевшие с военной базы Уоддингтон в Линкольншире, обладают радаром, который способен определить местоположение наземных военных подразделений», — уточняет ИноТВ.

Бывший вице-маршал британских ВВС Грег Багвелл заявил, что размещение системы «Искандер» — провокация со стороны РФ.  

На размещение комплексов также обращали внимание в НАТО. Так, генсек альянса Йенс Столтенберг призвал Россию действовать прозрачнее в данном вопросе.

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает и имеет суверенное право размещать вооружения на своей территории где угодно.

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