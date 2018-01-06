Спусковой крючок конфликта

Боязнь быть захваченными Россией входит в стандартный набор фобий стран Прибалтики. Однако до начала украинского конфликта мало кто за пределами этого региона воспринимал подобный сценарий всерьез. Сейчас же ястребы и алармисты в странах НАТО призывают готовиться к возможной агрессии со стороны Москвы. Американская корпорация RAND даже подсчитала, что у России на захват Прибалтики уйдет не более 60 часов, а чуть позже скорректировала прогноз, решив, что хватит и полутора суток. Какие еще причины, помимо мифических «имперских амбиций» Москвы, могут спровоцировать войну в Прибалтике — разбирался iz.ru.

Военно-географические особенности

Прибалтика является зоной пересечения интересов основных игроков Северо-Восточной Европы на протяжении вот уже тысячи лет. За это время набор акторов не сильно изменился – если не считать изгнания из региона Германии, обусловленного её поражениями в двух Мировых войнах. Интерес к землям, занимаемым сегодня тремя бывшими республиками СССР, понятен — с экономической точки зрения, это удобная транзитная зона (впрочем, сегодня этот потенциал, в силу политических причин, используется все меньше). С военной — Прибалтика представляет собой удобный плацдарм для развертывания в любом направлении, чем неоднократно пользовались за прошедшие века все крупные державы, владевшие этими землями.

Автор цитаты Базовые географические факты регулярно игнорируются многими, поэтому некоторые цифры периодически стоит напоминать. Например, что Москву от эстонской авиабазы Эмари отделяет менее 900 километров, а от Петербурга она находится менее чем в 400 км.

В первом случае это менее часа лета для современного ударного самолета даже при прохождении всего маршрута на дозвуковых скоростях, во втором — чуть более 20 минут. Возможное оснащение самолетов НАТО дальнобойными малозаметными крылатыми ракетами типа JASSM, не говоря о JASSM-ER, позволяет нанести удар в еще более сжатые сроки.

Нато_1 Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» Фото: ТАСС/Виталий Невар

Безусловно, эти цифры, как и многие другие, интересны исключительно в контексте возможного появления в Прибалтике крупных контингентов стран-лидеров НАТО. Военное строительство, скажем, Финляндии, которая, несмотря на тесное сотрудничество с НАТО, не является членом блока и не проявляет намерений разместить у себя серьезные воинские контингенты альянса, Россию интересует скорее в справочном порядке, точно так же, как и развитие армий трех балтийских государств.

Наиболее интересным (и тревожным с точки зрения безопасности региона) является начавшийся еще в 2000-х годах, задолго до украинского кризиса, процесс совершенствования инфраструктуры базирования в регионе, в перспективе позволяющий развернуть там крупный иностранный военный контингент.

Силы России в регионе

Несмотря на нараставшую в последние годы с обеих сторон агрессивную риторику, северо-запад России до недавних пор практически не затрагивался процессами перевооружения армии и формирования новых соединений. Ряд источников iz.ru в военном ведомстве в разное время утверждал, что такой подход обусловлен нежеланием обострять отношения демонстративным усилением российской армии близ границ с новыми членами НАТО, однако в сегодняшних условиях этот аргумент, очевидно, утрачивает смысл.

Фактически, в настоящее время, если не брать Калининградский район, российские сухопутные силы в непосредственно примыкающих к границам стран Балтии Ленинградской и Псковской областях исчерпываются 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизией и 25-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой 6-й армии, не считая частей ПВО, артиллерии и прочих средств усиления, среди которых можно выделить 26-ю ракетную бригаду в Луге, оснащенную комплексом «Искандер».

Нато_2 Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» Фото: РИА Новости/Сергей Орлов

Силы, размещенные в калининградском оборонительном районе, также остаются довольно ограниченными — несмотря на недавнее формирование 11-го армейского корпуса. Сухопутные силы в этом районе ограничены тремя бригадами — двумя мотострелковыми и одной бригадой морской пехоты, так же с частями усиления, включая и наконец развернутый в Калининградской области в 2016-м ракетный комплекс «Искандер».

Автор цитаты Перевооружение сил близ границ Прибалтики, за исключением «Искандеров», до недавнего времени ограничивалось в основном совершенствованием средств ПВО. В последние два года в регионе начали появляться боевые самолеты и вертолеты нового поколения.

Оценивая возможности российских войск в Калининграде и северо-западных областях РФ, можно сказать, что их вполне достаточно для мирного времени, но явно недостаточно для какой-либо наступательной операции в Прибалтике, даже без учета имеющихся там контингентов других стран-членов НАТО.

Самозапугивание

Развертывание батальонов НАТО в Прибалтике, утвержденное Варшавским саммитом 2016 года сопровождалось (и сопровождается) на Западе интенсивной информационной кампанией, цели которой трудно назвать иначе, чем самозапугивание. Некритичное восприятие подаваемой СМИ информации оставляет в голове читателя три основных гвоздя:

1. Россия располагает близ границ Прибалтики значительными силами, периодически проводящими крупномасштабные учения. Этот тезис наиболее активно продвигался осенью минувшего года во время совместных российско-белорусских учений «Запад-2017». Оценки численности войск в этих маневрах достигали на Западе 100 тысяч человек, при том что общее их число не превышало 13 тысяч, значительную часть которых представляли вооруженные силы Белоруссии.

2. Россия формирует на Балтике зоны воспрещения доступа (anti-access/area denied environment — зоны A2/AD), представляющие критическую угрозу безопасности западных стран, вынужденных противодействовать им.

3. Российское руководство нуждается в войне в Прибалтике потому, что оно в ней нуждается.

Определенную долю истины, проверяемой по альтернативным источникам, содержит в себе второй тезис — действительно, изоляция района боевых действий с помощью дальнобойных ракетных систем и авиации служит одним из краеугольных столпов принятых сегодня в России схем ведения войны против высокотехнологичного противника, и было бы странно полагать, что в районе возможного столкновения с НАТО российское военное руководство не озаботится созданием условий для выполнения этой задачи.

Необходимо, однако, иметь в виду, что способность «закрыть» район, то есть исключить переброску туда дополнительных сил без больших (возможно, неприемлемых) потерь, не означает способности вести в районе наступательную операцию. Эта способность по-прежнему определяется в первую очередь развернутыми силами сухопутных войск, и сил для такой операции в Прибалтике у России сегодня нет.

Как начинаются войны

Их нет (по крайней мере на сейчас — 6 января 2018 года) и у НАТО, однако восприятие угрозы со стороны Альянса в этом регионе отнюдь не исчерпывается ни собственными вооруженными силами стран Прибалтики, развитие которых существенно ограничено их экономическими возможностями, ни уже имеющимися в Прибалтике и Польше контингентами других стран-членов НАТО, ни даже сооружаемой на севере Польши базой противоракетной обороны. С точки зрения собеседников iz.ru в военном ведомстве, ключевой угрозой является создание и расширение инфраструктуры, позволяющей при необходимости быстро нарастить силы НАТО в регионе.

Нато_3 Танки Т-90А во время демонстрационного выступления Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

«Определить красную черту в этой ситуации не так просто, грань очень тонка. Развитие инфраструктуры, позволяющей развернуть в регионе действительно крупные силы из стран-лидеров НАТО — 150-200 тысяч человек и более — само по себе, с одной стороны, не может являться такой чертой, в конце концов, каждый строит у себя на территории все, что хочет. С другой стороны, развитие военной инфраструктуры в приграничье исторически воспринималось как подготовка к враждебным действиям, резко увеличивая вероятность конфликтов. По состоянию на сегодняшний день силы НАТО в регионе достаточно ограничены. А что, если они будут расти не резко, а постепенно, когда каждое последующее увеличение само по себе выглядит незначительным, и даже может не попасть в СМИ — так как все уже привыкли?», — прокомментировал обстановку собеседник iz.ru в военно-дипломатических кругах.

По его словам, ситуацией, которая действительно может быть воспринята Россией как прямая и явная угроза и повлечь за собой, если не начало боевых действий, то, как минимум, резкие дипломатические шаги, станет развертывание в Польше или Прибалтике тяжелого соединения — танковой или механизированной дивизии одного из лидеров НАТО, или приготовление к такому развертыванию. К подобным последствиям может привести и приготовление к развертыванию авиационной и морской группировки, достаточной для проведения масштабной воздушно-морской наступательной операции, способной подавить имеющиеся у России в регионе средства ПВО и авиацию.

Автор цитаты «Исходя из принятых в наших вооруженных силах доктринальных положений, наиболее эффективным средством обороны в данном случае будет наступательная операция, способная уничтожить или иным способом нейтрализовать данную военную инфраструктуру до того, как она может быть использована», — отметил специалист.

…

Самая большая неприятность заключается в том, что, убедив самих себя риторикой о масштабах российского присутствия на Северо-Западе и проводимых учений, политики стран НАТО способны обеспечить необходимое военное присутствие без всякого желания действительно начинать войну против России — просто начав собственные действительно масштабные учения, которые будут восприняты в Москве как подготовка к войне. Один раз такое уже почти произошло, но тогда расстояние между НАТО и Москвой было куда большим.