Прямой эфир

Военный эксперт оценил текст The National Interest о «худшем кошмаре» НАТО‍

0
Фото: Depositphotos/Veneratio
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперт военного журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Гвозденко оценил статью американского издания The National Interest, в которой говорится о том, что «вооруженный до зубов Калининград» является самым страшным кошмаром для НАТО.

«Калининград — это территория нашей страны. И мы размещаем здесь то, что считаем нужным», — сказал эксперт в интервью телеканалу RT.

По его словам, Россия не размещала там свои вооружения до тех пор, пока США не начали развертывать в Европе системы противоракетной обороны (ПРО). Гвозденко добавил, что техника была привезена в регион исключительно в оборонительных целях.

«То есть мы фактически защищаемся в ситуации, когда тысячи единиц техники всё ближе и ближе подбираются к нашим границам», — сказал он.

По данным издания The National Interest, подразделения, дислоцированные в Калининграде, имеют очень сильный упреждающий ударный потенциал не только против соседей — Польши и Литвы, но и любого другого члена НАТО. 

О создании инфраструктуры для развертывания комплексов «Искандер-М» в Калининградской области стало известно в феврале 2018 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что страна никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о самом страшном кошмаре НАТО
США намерены присоединить Грузию к НАТО

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017