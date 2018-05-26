Военный эксперт оценил текст The National Interest о «худшем кошмаре» НАТО‍

Эксперт военного журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Гвозденко оценил статью американского издания The National Interest, в которой говорится о том, что «вооруженный до зубов Калининград» является самым страшным кошмаром для НАТО.

«Калининград — это территория нашей страны. И мы размещаем здесь то, что считаем нужным», — сказал эксперт в интервью телеканалу RT.

По его словам, Россия не размещала там свои вооружения до тех пор, пока США не начали развертывать в Европе системы противоракетной обороны (ПРО). Гвозденко добавил, что техника была привезена в регион исключительно в оборонительных целях.

«То есть мы фактически защищаемся в ситуации, когда тысячи единиц техники всё ближе и ближе подбираются к нашим границам», — сказал он.

По данным издания The National Interest, подразделения, дислоцированные в Калининграде, имеют очень сильный упреждающий ударный потенциал не только против соседей — Польши и Литвы, но и любого другого члена НАТО.

О создании инфраструктуры для развертывания комплексов «Искандер-М» в Калининградской области стало известно в феврале 2018 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что страна никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.