Премьер-министр Грузии назвал желаемые сроки вступления в НАТО

Грузинское правительство надеется, что страна сможет присоединиться к североатлантическому альянсу до 2021 года. Об этом заявил премьер-министр республики Георгий Квирикашвили.

Также он выразил надежду на то, что НАТО и международное содружество найдут силы для осуществления поддержки такого важного шага, и подчеркнул его важность для национальной безопасности Грузии, сообщает сайт kp.ru.

Чтобы стать членом европейского содружества и НАТО, по словам Квирикашвили, республика работает ежедневно, проводя реформы, необходимые для вступления, и продолжая консультации с партнерами.

23 мая госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления перед конгрессменами в комитете по международным делам палаты представителей заявил, что США работают над присоединением Грузии к НАТО.

В конце апреля грузинский премьер Георгий Квирикашвили заявил, что Тбилиси и Вашингтон близки как никогда. По его словам, Грузия располагает всеми инструментами для подготовки к вступлению в Североатлантический альянс, и это признают его члены.

Саммит НАТО пройдет 11–12 июля в Брюсселе.