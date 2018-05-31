Почти 500 футбольных болельщиков попали в черный список ЧМ-2018

Столичные власти включили в черный список 467 футбольных болельщиков, которые не смогли получить Fan ID. Об этом сообщил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

Отмечается, что из 467 попавших в черный список футбольных фанатов оказалось 157 москвичей. Всех нарушителей не допустят на матчи чемпионата мира. По словам Черникова, свои черные списки болельщиков предоставили и несколько других стран-участниц турнира. В частности, организаторы турнира ведут работу с представителями фан-клубов «Ливерпуля», «Челси» и «Манчестера», которые находятся в России.

Систему безопасности и доступа на матчи на период проведения ЧМ-2018 дополнят и современными технологиями – камерами видеонаблюдения с распознаванием лиц. Это поможет вычислить и идентифицировать «болельщиков-хулиганов», пишет сайт kp.ru.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. По оценке властей, в этот период столицу могут посетить как минимум 1,5 млн человек. Кубок ЧМ-2018 по футболу покажут на Манежной площади и в парке Горького.