Шунин: «Россия отлично проведет ЧМ-2018»

В прошедшем сезоне Антон Шунин стал лучшим игроком в составе столичного «Динамо» по мнению болельщиков клуба. 31-летний голкипер стабильно провел чемпионат и неоднократно именно его действия приносили бело-голубым важнейшие очки. Так произошло и в заключительном туре РФПЛ, где «Динамо» в принципиальном дерби переиграло «Спартак» (1:0). В этой игре Антон Шунин стал автором нескольких эффектных спасений и был признан лучшим игроком матча. В интервью «Известиям» футболист подвел итоги завершившегося сезона, рассказал о вехах своей карьеры, а также поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в России.

— Вы стали лучшим игроком «Динамо» в прошедшем сезоне по мнению болельщиков, насколько для вас важно их признание?

— Хотел бы сказать спасибо болельщикам, которые поддерживают команду. Мне очень приятно, что меня отметили — значит работа идет в правильном направлении.

— Как можете оценить прошедший сезон для «Динамо», который стал для команды первым после возвращения в РФПЛ?

— Возвращение далось нам непросто. Мы долгое время шли в нижней части турнирной таблицы, но нам удалось достаточно успешно провести заключительный отрезок сезона. Так как таблица была очень плотной, от последнего тура многое зависело: мы могли как попасть в еврокубки, так и опуститься в зону стыковых игр. Мы одержали очень важную победу над «Спартаком» и заняли восьмое место в чемпионате. Хоть нам и не удалось попасть в еврокубки, мы выполнили задачу, которую ставило перед нами руководство.

— Насколько сложно было привыкнуть к уровню РФПЛ после года в ФНЛ?

— На самом деле сразу после вылета в ФНЛ я для себя обозначил, что это некая переходная часть карьеры. Понимал для себя, что нужно пахать, работать и не сбавлять обороты. В первом дивизионе мы отлично играли, шли с серьезным отрывом на первом месте и эмоции были в основном положительные, но я никогда не забывал о том, что впереди у нас премьер-лига, где совершенно другой уровень игры, другие скорости, техническое оснащение соперников выше. Поэтому во время выступлений в ФНЛ у меня в голове всегда сидела мысль о том, что нужно постоянно прибавлять, даже когда команда и так всех обыгрывала. Поэтому старался не ориентироваться на уровень соперников и всегда быстрее играть, думать и расставаться с мячом, чтобы быть готовым к премьер-лиге.

Когда мы вернулись, так всё и вышло. Почувствовали разницу в первой же игре — со «Спартаком». В какой-то момент у меня промелькнула мысль, что они просто играют быстрее, чем мы. Наверное, нам еще где-то эмоции мешали, все-таки первая игра после возвращения и сразу дерби. Но нам удалось перевернуть ход матча во втором тайме, забить два мяча — в итоге матч закончился ничьей. Заметно, конечно, что в РФПЛ скорости гораздо быстрее, чем в ФНЛ.

— Сейчас бытует множество мнений относительно развития премьер-лиги. На ваш взгляд, уровень чемпионата упал или, наоборот, возрос?

— Можно вспомнить выступление наших команд в этом сезоне в Лиге Европы. Они достаточно далеко прошли. В Лиге чемпионов ЦСКА выглядел на групповой стадии достойно. Наверное, отчасти можно судить о нашем первенстве исходя из тех результатов, которые показывают российские клубы в еврокубках, а они неплохие.

Если посмотреть на наш чемпионат, то сразу бросается в глаза то, что все научились защищаться. Например, в этом сезоне мы имели 37 очков за тур до окончания сезона, и нам этого не хватало для того, чтобы гарантировать себе сохранение прописки в лиге. Сложно вспомнить, когда раньше такое было в нашем чемпионате. Таблица очень плотная, всего несколько команд способны оторваться вперед, а остальные играют очень ровно и идут рядом. Мне кажется, это повышает интерес. Прошедший чемпионат получился очень увлекательным.

— После победы в предпоследнем туре над «Тосно» многие в «Динамо» заявили, что задача на сезон выполнена, и команда точно останется в РФПЛ. Однако потом выяснилось, что даже по итогам заключительного тура есть риск попадания в переходные матчи. Расскажите, какие настроения были в команде, когда все поняли, что последний тур все-таки будет иметь важнейшее значение?

— Хочу отметить, что после победы над «Тосно» лично я не говорил о том, что наша задача уже выполнена. Я сказал лишь, что мы взяли важные три очка. Тогда нам действительно казалось, что той победы будет достаточно, чтобы гарантировать непопадание в переходные матчи. После того как мы узнали, что такая вероятность еще остается, у меня возникли двоякие чувства. С одной стороны, конечно, хотелось быть уверенным в своем месте в РФПЛ на будущий сезон. А с другой, эта ситуация лишала нас возможности допустить даже малейшую расслабленность в матче со «Спартаком». Понятно, что дерби — это и так большая мотивация, но наше положение перед последним туром заставляло каждого игрока отнестись к матчу с максимальной отдачей. То, что у нас были турнирные задачи, не позволило проскользнуть даже малейшей мысли о расслабленности. Когда мы общались внутри коллектива, я всем озвучил свое мнение, что не надо думать о том, что «Динамо» уже выполнило свои цели, мы должны сыграть со «Спартаком» с максимальной отдачей, у нас был реальный шанс попасть в зону еврокубков. Мы боролись, выложились по полной и сделали всё, чтобы подняться как можно выше. О стыках в команде никто даже не думал.

— Лично вы провели очень сильный матч со «Спартаком», многие даже стали называть эту игру вашей лучшей в сезоне, а то и в карьере. Вас такие разговоры задевают или, наоборот, мотивируют?

— Когда ты проводишь хороший матч и тебя хвалят, это всегда приятно. Но для меня самым главным было добиться нужного результата для команды и закончить сезон на позитивной ноте. Я, наверное, не стал бы называть игру со «Спартаком» лучшей в этом сезоне и уж тем более в карьере, но это точно был один из хороших матчей для меня.

— Если этот матч не самый лучший в сезоне, то какой? Многие выделяют ваши действия в игре с казанским «Рубином» (0:0).

— Надеюсь, что лучшие игры у меня еще впереди. Со «Спартаком», как и с «Рубином», мне удалось сыграть хорошо и тем самым помочь своей команде, а это самое главное. Иногда можно совершить много сейвов, но твоя команда не выиграет. А бывает, один раз вовремя спас и переломил ход встречи. Так, наверное, получилось в игре со «Спартаком». Я совершил удачное спасение, после чего мы заработали пенальти и вышли вперед. Конечно, не считаю это только моей заслугой. Мы все сыграли хорошо, а я просто сделал свою работу и помог партнерам. Они также помогали мне. На поле выходят 11 человек, все бьются, и общий успех делится на всех.

— Свои сейвы пересматривали после матча?

— Я всегда стараюсь пересматривать матчи и опасные моменты, чтобы понимать, где действовал правильно, а где нет. Когда ты находишься в игре, не удается сразу всё подметить и сделать правильные выводы. Когда видишь свои ошибки, стараешься понять, как их исправить в будущем. Если пересматриваешь свое удачное действие, то просто запоминаешь, как это можно повторить в следующей игре. Поэтому после каждого матча мы с тренером вратарей обязательно всё пересматриваем. Но так как сейчас начался отпуск, я сам посмотрел повторы и сделал для себя определенные выводы.

— Что думаете о возможном переходе Александра Ташаева?

— Считаю, что Ташаев играет за топ-клуб — «Динамо». Разговоров о его уходе в команде нет, все были сконцентрированы только на работе и наших задачах. Понятно, что есть слухи, но их необязательно обсуждать. Я бы хотел, чтобы Ташаев продолжил играть в нашей команде, здесь у него всё получается и есть возможность для дальнейшего роста.

— Вы в свое время также могли покинуть «Динамо» — было много разговоров о вашем возможном переходе в «Зенит». Сейчас можете сказать, что сделали правильный выбор, оставшись в столице?

— Я доволен тем, как складывается моя жизнь и карьера. Вот уже больше 20 лет я нахожусь в своем родном, любимом клубе, и меня всё полностью устраивает. Считаю, что поступил правильно.

— Вы прошли в «Динамо» путь от молодого перспективного футболиста до лидера и капитана команды. Какая роль для вас сложнее?

— Конечно, когда я был молодым игроком, ответственность была меньше. Многое из того, что сейчас понятно, тогда не осознавал. Всё было как-то легко и играючи. Что-то получалось, что-то не получалось, иногда приходилось ждать своего шанса. Сейчас другая ситуация. Мы пережили с «Динамо» вылет в ФНЛ, сумели вернуться, прошли вместе с болельщиками этот непростой путь. Сейчас я чувствую, что у нас отличный коллектив, все ребята очень боевые и крайне мотивированные. Все с горящими глазами, бьются и хотят добиваться положительных результатов. Надеюсь, мы продолжим идти вверх.

— Вы не попали даже в расширенный состав сборной России. Для вас это было ожидаемо?

— Конечно, я готовился и рассчитывал на вызов в сборную. Моей фамилии в списке не оказалось. Нужно продолжать работать и стремиться попасть в состав национальной команды. Это спорт, это футбол.

— Какие у вас мысли по поводу грядущего чемпионата мира? Планируете посетить какие-то матчи или будете наблюдать дистанционно?

— Я уверен, всё пройдет отлично. В нашей стране по-другому и не может быть. Уверен, болельщикам понравятся наши города, новые стадионы. К чемпионату мира в России была проделана большая работа, приедет огромное количество туристов и гостей из разных стран. Это будет грандиозный праздник, на котором мечтал бы побывать каждый. Надеюсь, наша сборная в родных стенах будет приносить болельщикам только положительные эмоции. Желаю нашей команде выступить так, чтобы болельщики снова вышли на улицы и отмечали победы все вместе, как одна большая семья. Так, как это было после чемпионата Европы и побед наших клубов в Кубках УЕФА. Очень хотел бы посетить игры чемпионата мира, но именно в момент проведения турнира все футбольные команды уезжают на сборы. Поэтому, к сожалению, не смогу лично присутствовать на трибунах, но буду смотреть матчи по телевизору и поддерживать нашу сборную.

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