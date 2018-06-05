Последний прогон

14 июня в России впервые в истории стартует чемпионат мира по футболу. И если по поводу готовности страны к важнейшему турниру вопросов уже нет, то состояние национальной команды вызывает обеспокоенность как у болельщиков, так и у экспертов. В недавней контрольной игре со сборной Австрии подопечные Станислава Черчесова проиграли (0:1) и в целом выглядели невнятно. 5 июня национальная команда России проведет заключительный матч в рамках подготовки к домашнему мундиалю, и именно эта игра может дать ответы на многие вопросы.

Проиграв австрийцам на зарубежных тренировочных сборах, наша команда продлила свою безвыигрышную серию до шести матчей, повторив собственный антирекорд. Поэтому с точки зрения психологии предстоящая встреча со сборной Турции будет иметь для российских футболистов важнейшее значение.

— Сборной России нужно обязательно обыгрывать Турцию, но это будет очень непросто, — сказал «Известиям» легендарный полузащитник «Спартака» и национальной команды, ныне возглавляющий самарские «Крылья Советов» Андрей Тихонов. — Последние матчи нашей команде объективно не удались. Поэтому будет крайне важно победить в заключительной контрольной встрече перед официальными играми на чемпионате мира.

Много вопросов вызывает и состав сборной России. По-прежнему непонятно, кто наверняка является игроки основы, а чья позиция остается шаткой. Также неясна и схема, по которой будет играть команда. Например, в неудачной встрече с командой Австрии Станислав Черчесов впервые за долгое время сыграл с двумя центральными защитниками вместо трех.

— Матч с Турцией крайне важен, и болельщики ждут только положительного результата, — заявил бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников. — Вероятнее всего, в предстоящей игре мы увидим именно ту схему и именно тех игроков, которые выйдут на поле в дебютной игре чемпионата мира против Саудовской Аравии.

Сборная Турции не пробилась в финальную стадию Кубка мира в РФ. Эта команда находится на 37-м месте в рейтинге ФИФА, опережая россиян на 29 позиций. Возглавляет ее хорошо известный болельщикам по работе в «Зените» румынский специалист Мирча Луческу. Последний раз сборные России и Турции встречались в 2016 году — тогда выявить победителя не удалось (0:0). К слову, тот матч стал дебютом Станислава Черчесова во главе национальной команды.

— Турки — горячие ребята, — сказал «Известиям» полузащитник сборной России Антон Миранчук. — Нам недавно уже приходилось играть с этой сборной, было непросто. Турция — достойный соперник, и этот матч поможет нам в подготовке. Будем показывать себя. Важно сейчас сыграть хорошо, так как это повлияет на настрой команды и атмосферу в коллективе.

Перед матчем с Турцией тренерский штаб нашей команды определился с итоговой заявкой футболистов, которые будут представлять страну на мундиале. Из 28 игроков, которые работали на австрийских сборах, в составе осталось 23. За бортом национальной команды оказались голкипер Сослан Джанаев, защитники Роман Нойштедтер и Константин Рауш, а также полузащитник Александр Ташаев и нападающий Федор Чалов.

— Это выбор тренера, его видение ситуации, — сказал «Известиям» экс-футболист сборной России Александр Панов. — В любом случае надо было кого-то «отцеплять», таков регламент. Но все-таки очень обидно, что в итоговую заявку не попал молодой нападающий Федор Чалов. Думаю, он мог бы реально помочь команде, а этот турнир стал бы для него серьёзным стимулом и шагом вперед в карьере.

Матчем с командой Турции сборная России завершит важный этап подготовки к чемпионату мира. Национальная команда собралась в Новогорске 18 мая. С 20 по 31 мая подопечные Станислава Черчесова тренировались в Австрии, после чего наши футболисты вернулись в Москву и продолжили занятия на базе в Новогорске. Уже 14 июня российский коллектив стартует на чемпионате мира игрой со сборной Саудовской Аравии.

— В целом, соперники в преддверии ЧМ были подобраны неплохо, — отметил Александр Панов. — Австрия – очень неуступчивая команда, грамотно играющая в обороне и умело выходящая в контратаки. Турция — достаточно быстрая и атакующая сборная. Турки всё время будут идти вперед, пытаться создать опасность у наших ворот, и это отличная проверка на прочность для нашей команды.

Матч с Турцией состоится на стадионе «ВЭБ Арена». Игра начнется в 19:00 мск.

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