Тирольский урок

Подошел к концу зарубежный этап подготовки сборной России к домашнему чемпионату мира. В предпоследний день сборов подопечные Станислава Черчесова провели в Инсбруке контрольный матч с национальной командой Австрии. В этой встрече россияне с минимальным счетом (0:1) уступили хозяевам поля, не нанеся при этом ни одного удара в створ ворот соперника.

В матче с австрийцами наша сборная сыграла в двух центральных защитников, хотя последние время всегда выходила на поле с тремя. В паре с Владимиром Гранатом действовал Сергей Игнашевич, для которого эта встреча оказалась первой в составе национальной команды за последние два года. В игре с командой Австрии 38-летний защитник побил рекорд Льва Яшина, став самым возрастным игроком в истории отечественных сборных.

— Тренерский штаб, очевидно, хотел поэкспериментировать и убрать одного игрока из защиты, чтобы сделать более насыщенной среднюю линию, — отметил в беседе с «Известиями» бывший полузащитник сборной России Дмитрий Кириченко. — Такой вариант, наверное, готовился под игру с Саудовской Аравией в первом матче группового этапа ЧМ. Но в итоге защита оказалась слабее, а нападение не стало сильнее. Даже когда мы играли в трех центральных защитников с Бразилией, команда создавала гораздо больше моментов в атаке. Думаю, эксперимент не удался, и в четыре защитника мы больше играть не будем.

Из-за провала в обороне российская команда пропустила уже на 28-й минуте встречи. С передачи главной звезды австрийцев Марко Арнаутовича мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева отправил Алессандро Шопф. Впоследствии наш соперник создал еще ряд неплохих моментов в атаке, но хозяев поля подвела реализация.

— Сборная Австрии произвела очень хорошее впечатление, — добавил Дмитрий Кириченко. — Крепкая команда с достаточно высоким уровнем игры. В их составе выделяется Марко Арнаутович — очень сильный игрок, наличие которого в составе повышает общий уровень команды.

Ответить на пропущенный мяч сборная России не смогла ничем. Тревожным фактом стало и то, что за весь матч подопечные Станислава Черчесова не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. При этом команды владели мячом примерно одинаковое количество времени. Многие эксперты списывают не самую удачную игру сборной на то, что во время тренировочного сбора футболисты находились под серьезными физическими нагрузками.

— Считаю, не нужно быть столь категоричными по отношению к команде, игрокам и тренерскому штабу, — заявил «Известиям» бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков. — Надо понимать, что сейчас идет подготовка к важному турниру и выводы можно будет делать только по итогам официальных матчей. Уверен, что в игре открытия ЧМ-2018 мы увидим совершенно другую команду.

Безвыигрышная серия сборной России при Станиславе Черчесове достигла уже шести матчей. До этого национальная команда уступила французам (1:3), бразильцам (0:3), аргентинцам (0:1), а также сыграла вничью с иранцами (1:1) и испанцами (3:3). Последнюю победу россияне одержали в октябре 2017 года во встрече с командой Южной Кореи (4:2). Подобные результаты могут не самым лучшим образом повлиять на психологическое состояние игроков перед чемпионатом мира.

— Конечно, можно было бы сыграть с какой-нибудь 200-й сборной в рейтинге ФИФА и разгромить ее, но, на мой взгляд, это бы не принесло нам никакой пользы, — отметил Дмитрий Кириченко. — Это только сильнее повлияло бы на футболистов. Они начали бы понимать, что им специально подбирают слабых соперников, чтобы они победили. Это могло бы негативно сказаться на их психологическом состоянии. Пусть не выиграли, но сыграли с достойной сборной. Это поражение добавит им спортивной злости.

На матче Австрия–Россия присутствовал знаменитый тренер Жозе Моуриньо. По версиям европейских СМИ, специалист, который сейчас возглавляет «Манчестер Юнайтед», просматривал форварда сборной Австрии Марко Арнаутовича, а также двух игроков российской дружины — Федора Смолова и Александра Головина. Еще одной причиной нахождения португальца на трибунах стадиона в Инсбруке могло быть и то, что во время мундиаля он будет работать экспертом на одном из российских телеканалов. Вероятно, Жозе Моуриньо решил детально познакомиться со сборной России, вопросов о которой в ближайшее время ему будут задавать больше всего.

— В первую очередь Моуриньо, наверное, смотрел за Арнаутовичем, — предположил Сергей Кирьяков. — Этот игрок хорошо знаком ему по английскому чемпионату. Возможно, специалист хотел посмотреть на него на международном уровне, в составе национальной команды. Честно говоря, сомневаюсь, что Моуриньо приехал смотреть на Головина со Смоловым. Хотя всё может быть.

Поражением от австрийцев сборная России завершила зарубежные сборы и уже 1 июня возобновит тренировки на базе в Новогорске. Главным позитивным моментом стало то, что в этот раз обошлось без серьезных повреждений. Так, год назад во время австрийских сборов в рамках подготовки к Кубку конфедераций российская команда из-за травм потеряла сначала Артема Дзюбу, а затем в контрольной игре с Венгрией серьезное повреждение получил Роман Зобнин.

— Считаю абсолютно верным решение провести сборы в Австрии, — заявил Дмитрий Кириченко. — Во-первых, там действительно отличные условия для подготовки. Во-вторых, если бы сборная готовилась в Москве, было бы больше суеты, а в Австрии всегда тихо — можно сосредоточиться на деле.

По прошедшим сборам можно судить и о том, кто из 28 футболистов попадет в итоговую заявку из 23 игроков на ЧМ-2018. На игру с Австрией в состав сборной России не были включены вратарь Сослан Джанаев, защитник Роман Нойштедтер, полузащитник Александр Ерохин и Александр Ташаев, а также форвард Федор Чалов. Все эти игроки сейчас находятся в «зоне риска» и могут пропустить мундиаль.

— Думаю, трое из этой пятерки уже точно будут отцеплены, — сказал «Известиям» Сергей Кирьяков. — И двое еще под вопросом. Наверное, по ним тренерский штаб примет решение чуть позже, в зависимости от физического состояния игроков. Но не хотелось бы сейчас называть какие-то конкретные фамилии.

Следующий контрольный матч сборная России проведет 5 июня с командой Турции в Москве.

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