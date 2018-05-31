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Жозе Моуринью заинтересовался российскими футболистами

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Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью посетил товарищеский матч между сборными России и Австрии. Португальский специалист просматривал футболистов, которых может приобрести английский клуб в летнее трансферное окно.

Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. По его словам, Моуринью просматривал полузащитника ЦСКА Александра Головина и форварда «Краснодара» Федора Смолова, а также австрийца Марко Арнаутовича из «Вест Хэма», сообщает газета «Спорт-Экспресс».

В Инсбруке 30 мая состоялся товарищеский матч между сборными России и Австрии. Встреча завершилась победой австрийской команды со счетом 1:0. Единственный мяч забил Алессандро Шепф.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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