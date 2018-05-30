Футболист развелся с мисс Нигерия–2013 и женился на мисс Нигерия-2014

Нападающий футбольного клуба «Лас-Пальмас», нигериец Эммануэль Эменике развелся с мисс Нигерия-2013 Эзин Акудо и женился на 23-летней мисс Нигерия-2014 Ихеоме Нади. Об этом пишет NTV Haber.

«Здесь живет любовь и будет жить здесь вечно, аминь. Спасибо всем, кто присутствовал и принес нам подарки. Любовь была ошеломляющей», — написано в Instagram счастливой невесты.

Публикация от Iheoma (@iheomannadi) 28 Май 2018 в 2:30 PDT

С 2011 по 2013 год игрок выступал за московский «Спартак». В составе команды 31-летний Эменике провел 53 матча, забил 24 гола и сделал 5 результативных передач, отмечает «Спорт-Экспресс».