Прямой эфир

Футболист развелся с мисс Нигерия–2013 и женился на мисс Нигерия-2014

0
Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нападающий футбольного клуба «Лас-Пальмас», нигериец Эммануэль Эменике развелся с мисс Нигерия-2013 Эзин Акудо и женился на 23-летней мисс Нигерия-2014 Ихеоме Нади. Об этом пишет NTV Haber.

«Здесь живет любовь и будет жить здесь вечно, аминь. Спасибо всем, кто присутствовал и принес нам подарки. Любовь была ошеломляющей», — написано в Instagram счастливой невесты. 

С 2011 по 2013 год игрок выступал за московский «Спартак». В составе команды 31-летний Эменике провел 53 матча, забил 24 гола и сделал 5 результативных передач, отмечает «Спорт-Экспресс»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Совфед готовит закон о выездной регистрации брака
Звезда фильмов о «Гарри Поттере» сообщил о своей женитьбе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017