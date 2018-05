Звезда фильмов о «Гарри Поттере» сообщил о своей женитьбе

Британский актер Мэттью Льюис, известный по роли Невилла Долгопупса в фильмах о юном волшебнике «Гарри Поттере», опубликовал фото со своей свадьбы.

По данным издания People, женился Льюис на своей подруге Анджеде Джонс в Италии. Девушка не связана с миром кино и занимается организацией мероприятий при Universal Studios.

В своем Twitter актер пошутил, что из-за свадьбы ему снова пришлось пропустить концерт любимой группы.

«Я не только пропустил концерт группы Arctic Monkeys в Лос-Анджелесе, но еще и, когда они были в Италии в то же время, что и мы, моя жена уговорила меня жениться вместо этого», - написал Льюис.

Not only did I miss @ArcticMonkeys in LA but they were performing in Italy at the same time we were there and my wife made me get married instead. Fuming. pic.twitter.com/VEZfTkizBa