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Звезда фильмов о «Гарри Поттере» сообщил о своей женитьбе

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Фото: TASS/ZUMA/Birdie Thompson
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Британский актер Мэттью Льюис, известный по роли Невилла Долгопупса в фильмах о юном волшебнике «Гарри Поттере», опубликовал фото со своей свадьбы.

По данным издания People, женился Льюис на своей подруге Анджеде Джонс в Италии. Девушка не связана с миром кино и занимается организацией мероприятий при Universal Studios.

В своем Twitter актер пошутил, что из-за свадьбы ему снова пришлось пропустить концерт любимой группы.

«Я не только пропустил концерт группы Arctic Monkeys в Лос-Анджелесе, но еще и, когда они были в Италии в то же время, что и мы, моя жена уговорила меня жениться вместо этого», - написал Льюис.

Как отмечает телеканал «Звезда» предложение своей избраннице актер сделал в ноябре 2016 года в Париже.

21 мая сообщалось, что известный британский актер Хью Грант впервые решил официально вступить в брак. Он намерен узаконить отношения с матерью своих детей Анной Эберштейн.

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