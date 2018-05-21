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Хью Грант впервые решил жениться

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Фото: Global Look Press/Ray Tang
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Известный британский актер Хью Грант собирается официально зарегистрировать отношения с матерью своих детей Анной Эберштейн.

По данным Би-би-си, уведомление о предстоящем бракосочетании появилось в регистрационном офисе районов Кенсингтон и Челси в Лондоне. Свадьба должна состояться в течение месяца, уверяют журналисты.

Женой 57-летнего актера станет 39-летняя телепродюсер из Швеции, с которой он встречается с 2012 года. 

У Гранта пятеро детей. В сентябре 2011 года у артиста случился непродолжительный роман с администратором китайского ресторана в Лондоне Тинглан Хонг. Результатом его стало рождение первой дочери артиста Табиты Чжао Ши Хонг Грант.

Позже Грант начал встречаться со своей будущей супругой Эберштайн, в сентябре 2012 года у них родился сын Джон. Параллельно Грант вновь сошелся с Хонг, от которой в начале 2013 года у него родился сын Феликс Чанг Хонг. В декабре 2015 года у Гранта и Эберштайн родилась дочь, а в 2018 году на свет появился их третий ребенок, чье имя и пол неизвестны.

Прежде Грант встречался с актрисами Сандрой Буллок, Элизабет Херли и светской львицей Джемаймой Хан.

19 мая в Великобритании состоялась свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. На торжественной церемонии в Лондоне присутствовала королева Великобритании и бабушка принца Гарри Елизавета II, выражение лица которой заставило улыбнуться пользователей соцсетей.

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