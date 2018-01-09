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Бывший муж Ольги Бузовой женился в третий раз

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Игрок московского клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов женился на «вице-мисс Россия» 2014 года Анастасии Костенко. Об этом полузащитник рассказал на своей странице в Instagram.

Как уточняет РЕН ТВ, ранее стало известно о том, что 22-летняя девушка беременна, а в декабре 2017 года она заявила, что Тарасов сделал ей предложение.

Тарасов был женат на Оксане Дмитриевой, у пары родилась дочь Ангелина. В июне 2011 года он развелся, чтобы жениться на участнице телепроекта «Дом-2» Ольге Бузовой. Пара распалась в декабре 2016 года. 

В январе Бузова заявила о готовности стать тренером сборной России по футболу.

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