Ольга Бузова заявила о готовности стать тренером сборной РФ по футболу

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила о готовности стать тренером сборной России по футболу. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Я поняла, чего мне не хватало для полного счастья, — стать вожаком футбольного клуба, а там недалеко и до тренера сборной России. Главное, успеть провернуть это все до чемпионата мира по футболу 2018 года», — написала Бузова.

По словам телеведущей, она способна мотивировать и готова к перевороту в российском футболе.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Ольга Бузова готова выступить на международном музыкальном конкурсе «Евровидение».