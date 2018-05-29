Совфед готовит закон о выездной регистрации брака

Комиссия Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса готовит законопроект, позволяющий проводить выездную регистрацию барков вне стен загсов. Об этом рассказала автор инициативы Елена Мизулина.

«Необходимость узаконить выездную регистрацию брака объективно назрела... Мы, законодатели, должны всеми силами стимулировать желание россиян вступить в брак», — приводит ее слова «РИА Новости».

По мнению Мизулиной, у каждой влюбленной пары есть свои представления о том, как сделать день бракосочетания по-настоящему особенным, поэтому не стоит лишать их этой возможности.

Как отмечает сенатор, в России много исторических мест и усадеб, где можно провести церемонию бракосочетания, однако всё должно быть в «рамках приличия».

Обсуждение, посвященное совершенствованию семейного законодательства в части процедуры государственной регистрации заключения брака пройдет в Совфеде 31 мая.

Ранее в апреле газета «Известия» узнала, что желающие вступить в брак граждане, смогут подать заявление в ЗАГС за год до даты регистрации. Сейчас заявление подается за месяц-два.