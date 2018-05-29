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Совфед готовит закон о выездной регистрации брака

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Комиссия Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса готовит законопроект, позволяющий проводить выездную регистрацию барков вне стен загсов. Об этом рассказала автор инициативы Елена Мизулина.

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«Необходимость узаконить выездную регистрацию брака объективно назрела... Мы, законодатели, должны всеми силами стимулировать желание россиян вступить в брак», — приводит ее слова «РИА Новости».

По мнению Мизулиной, у каждой влюбленной  пары есть свои представления о том, как сделать день бракосочетания по-настоящему особенным, поэтому не стоит лишать их этой возможности. 

Как отмечает сенатор, в России много исторических мест и усадеб, где можно провести церемонию бракосочетания, однако всё должно быть в «рамках приличия».

Обсуждение, посвященное совершенствованию семейного законодательства в части процедуры государственной регистрации заключения брака пройдет в Совфеде 31 мая.

Ранее в апреле газета «Известия» узнала, что желающие вступить в брак граждане, смогут подать заявление в ЗАГС за год до даты регистрации. Сейчас заявление подается за месяц-два.

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