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Ложки помогут шведкам обезопаситься от принудительных браков

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Столовые ложечки в нижнем белье для девушек — как средство предохранения. В Швеции нашли способ обезопасить от принудительных браков за границей.

Если девушку насильно ведут в самолет, то ложечку можно положить перед досмотром. Расчет на то, что во время проверки металлодетектор обнаружит столовый прибор и сотрудники аэропорта отведут девушку в сторону, где она расскажет о проблеме.

В 2017 году 139 шведок столкнулись с проблемой вынужденного замужества.

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