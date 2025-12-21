Россия ждет, чтобы при обсуждениях украинского урегулирования США и остальные участники процесса соблюдали все достигнутые договоренности. Об этом 21 декабря сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Чтобы американцы и все остальные соблюдали те договоренности, которые были достигнуты, в частности в Анкоридже», — сказал он журналистам.

По словам Ушакова, российская сторона также ожидает исполнения и других соглашений по переговорам с Соединенными Штатами.

Ранее в этот день директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон отметил, что Россия и США продолжают переговоры по конфликту на Украине «в духе Аляски», в то время как Европа одержима «большой войной».

В октябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что импульс Анкориджа, где вели переговоры лидеры РФ и США, не потерян, поскольку американский лидер Дональд Трамп продолжает сохранять политическую волю.

