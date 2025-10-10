В Кремле указали на сохранение импульса Анкориджа по переговорам РФ и США
Импульс Анкориджа, где вели переговоры лидеры РФ и США, не потерян, американский лидер Дональд Трамп продолжает сохранять политическую волю. Об этом 10 октября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
«Учитывая наше стремление всё-таки двигаться в сторону мирного урегулирования, здесь можно сказать, что этот импульс жив. Он живет, и будем надеяться, что будет жить дальше», — рассказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале журналиста.
По словам официального представителя Кремля, российская сторона «исполнена оптимизма» касательно переговоров с Соединенными Штатами.
Песков уточнил, что европейские лидеры на данный момент заняли «труднообъяснимую оголтелую милитаристскую позицию», которая препятствует мирному урегулированию конфликта на Украине и способствует затянувшейся паузе в российско-украинских переговорах.
Ранее в этот день Песков заявил, что переговорный процесс между РФ и Украиной сейчас стоит на паузе из-за действий Киева. Он подчеркнул, что украинская сторона не отдает себе отчет в том, что его переговорные позиции с каждым днем ухудшаются.
Президент РФ Владимир Путин 2 октября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что на Аляске Трамп внимательно слушал его и не перебивал. Российский лидер назвал президента США комфортным собеседником и уточнил, что лидеры не рассматривали двустороннюю повестку, а обсуждали возможности и способы урегулирования украинского кризиса.
