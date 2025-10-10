Переговорный процесс между РФ и Украиной сейчас стоит на паузе из-за действий Киева. Об этом 10 октября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Стамбульский переговорный процесс сейчас стоит на паузе. И стоит он на паузе из-за нежелания киевского режима каким-то образом отвечать на те вопросы, которые были поставлены нами», — отметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент интервью корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.

Песков подчеркнул, что украинские власти не отвечают ни на проекты меморандума, ни на предложение РФ по трем рабочим группам. Он добавил, что Киев не отдает себе отчет в том, что его переговорные позиции с каждым днем ухудшаются.

Песков 2 октября рассказал, что Россия продолжает спецоперацию, но сохраняет открытость к переговорам и поддерживает соответствующие усилия президента США Дональда Трампа. Однако европейская сторона пребывает в антироссийской истерике и склоняет Киев к отказу от диалога, указал официальный представитель Кремля.

