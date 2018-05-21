Британцы выставили на торги сувениры со свадьбы принца Гарри

Рядовые британцы, которые были в числе гостей на свадьбе принца Гарри и актрисы Меган Маркл, начали выставлять подаренные им от имени королевской семьи сувенирные наборы на онлайн-аукцион Ebay.

В стандартный лот входят: сумка из рогожки с инициалами новобрачных, открытка с приветствием от Меган и Гарии, бутылка воды из Виндзорского замка, ваучер на скидку в местный сувенирный магазин, большая шоколадная медаль и банка с печеньем, магнит на холодильник, значок зрителя торжества и другие вещи.

Газета Daily Mail подсчитала, что на Ebay продаются как минимум 25 таких наборов.

Так, один из лотов изначально выставлялся на торги за £72 (чуть более 6 тыс. рублей), но буквально за три часа его цена подскочила до £520 (более 43,5 тыс. рублей), хотя до окончания аукциона еще более шести суток.

Венчание принца Гарри и Меган Маркл состоялось 19 мая в часовне святого Георгия Виндзорского замка. Жених подарил невесте кольцо, которое ранее принадлежало его матери — принцессе Диане.