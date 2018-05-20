Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо своей матери Дианы

Принц Гарри подарил своей новоиспеченной супруге Меган Маркл кольцо, которое ранее принадлежало его матери — принцессе Диане. Украшение журналистам удалось разглядеть, когда молодожены направлялись на вечеринку по случаю свадебного торжества.

По информации Daily Mail, речь идет о кольце с аквамарином, прежде принадлежавшем его матери, покойной принцессе Диане. Изделие украшало правую руку супруги принца Гарри.

По данным People, Диана надевала кольцо на гала-ужин в Австралии в 1996 году и на аукцион собственных вещей в 1997 году.

В загородную резиденцию членов королевской семьи Фрогмор-хаус пара отправилась в серебристо-голубом Jaguar E-Type Concept Zero, предварительно сменив наряды. Так, принц Гарри выбрал непарные черные штаны и полуфрак в сочетании с белой рубашкой и черной бабочкой. Меган переоделась из свадебного платья от Givenchy в белое длинное платье от дизайнера Стеллы Маккартни.

Венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Жениха сопровождал его брат — принц Уильям, а невесту — ее мать Дория Рэгланд. Отец Меган не смог присутствовать на свадьбе из-за проблем со здоровьем.

Кольца для молодоженов изготовила ювелирная мастерская Cleave & Company. Ранее СМИ рассказали о меню праздничного банкета и секретах приготовления свадебного торта.

На торжество были приглашены многие именитые гости, среди которых: Опра Уинфри, Джордж и Амаль Клуни, Дэвид и Виктория Бекхэм, музыкант сэр Элтон Джон. Всего список приглашенных состоит из 600 имен. Молодоженов поздравила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Ранее портал iz.ru публиковал полное видео свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.