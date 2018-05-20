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Реакция королевы Елизаветы II на свадьбу принца Гарри насмешила соцсети

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Фото: REUTERS/Owen Humphreys
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Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обвенчались в Виндзорском замке 19 мая. На торжественной церемонии в Лондоне присутствовала королева Великобритании и бабушка принца Гарри Елизавета II, выражение лица которой заставило улыбнуться пользователей соцсетей.

На фотографиях, опубликованных в интернете, королева не выглядит очень довольной.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл, получивших титулы герцога и герцогини Сассексских, стала одной из самых ожидаемых церемоний бракосочетания года.

После венчания 33-летний муж и 36-летняя жена покинули замок на эксклюзивном авто –– открытом ландо — и направились на вечеринку, которая завершит торжество.

На торжестве присутствовали многие именитые гости: Опра Уинфри, Джордж и Амаль Клуни, Дэвид и Виктория Бекхэм, а также музыкант сэр Элтон Джон, исполнивший песни Circle of Life и Tiny Dancer. Всего список приглашенных состоит из 600 имен. Свадьба обошлась королевской казне в $2,7 млн.

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