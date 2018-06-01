Спортивные выходные с «Известиями»

Хоккей. Кубок Стэнли. Финал. Третий матч. «Вашингтон Кэпиталз» — «Вегас Голден Найтс»

Решающее противостояние в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в самом разгаре. Участники финала плей-офф сыграли уже два матча, добыв по одной победе, и сейчас переезжают из Лас-Вегаса в Вашингтон, где проведут третью и четвертую встречи. Именно в них «Кэпиталз» во главе с Александром Овечкиным попытаются захватить инициативу в серии и приблизиться к долгожданному триумфу. «Вашингтон» еще ни разу в своей истории не завоевывал главный трофей заокеанской лиги, а в финале участвовал лишь однажды — 20 лет назад.

3 июня, 03:00. «Кэпитал Уан Арена» (Вашингтон). Прямая трансляция на сайте НХЛ

Теннис. Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»). Третий круг. Женщины. Дарья Касаткина (Россия) — Мария Саккари (Греция), Мария Шарапова (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия). Мужчины. Карен Хачанов (Россия) — Люка Пуи (Франция).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Традиционно в женском одиночном разряде к экватору второго в сезоне турнира «Большого шлема» подошло немало представительниц России. За место в четвертьфинале в предстоящие выходные поборются Мария Шарапова и Дарья Касаткина. Особенно интригующим является выступление Дарьи Касаткиной, которая удачно начала нынешний год и пока проводит лучший сезон в карьере, подбираясь к верхним строчкам мирового рейтинга. Есть локальные успехи и в мужском одиночном разряде — в третьем круге турнира выступит Карен Хачанов.

1–3 июня. Теннисный комплекс «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). Прямые трансляции на Eurosport

Волейбол. Мужчины. Лига наций. Австралия–Россия, Россия–Сербия, Болгария–Россия

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Российские волейболисты продолжают выступления в нынешнем сезоне и подготовку к осеннему чемпионату мира. На первом этапе Лиги наций в Катовице подопечные Сергея Шляпникова были разгромлены хозяевами — сборной Польши (0:3), но с таким же счетом победили команды Канады и Южной Кореи. Теперь нашей сборной, в прошлом году выигравшей золото чемпионата Европы, предстоит встретиться с одними из фаворитов предстоящего мирового первенства — сербами, а также с хозяйкой второго этапа — сборной Болгарии.

1,2 июня, 17:00. 3 июня, 20:00. «Армеец Арена» (София, Болгария). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Гандбол. Женщины. Отборочный матч чемпионата Европы-2018. Россия–Австрия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Действующие олимпийские чемпионки проводят серию игр в рамках квалификации к чемпионату Европы следующего года. Вчера вечером подопечные Евгения Трефилова сыграли на выезде с Португалией без ряда своих основных гандболисток. Но уже к завтрашней встрече с командой Австрии в наши ряды вернулась группа лидеров. Среди них — выступавшие на золотой Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Екатерина Ильина, Майя Петрова и Виктория Калинина, а также опытная Анна Кочетова и звезда нового поколения Юлия Манагарова. Пока Россия уверенно идет в отборочной группе, и для быстрого попадания в финальную часть континентального первенства ей нужно побеждать не самую сильную команду Австрии.

3 июня, 14:00. СЗК «Звездный» (Астрахань). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы

Фото: ТАСС/Татьяна Валько

В прошлом году на чемпионате мира в итальянском Пезаро произошло то, чего не случалось уже давно, — российская художественная гимнастика осталась без золота в групповых упражнениях с пятью обручами. Наши спортсменки уступили испанкам, которым, к слову, предстоит принимать нынешний чемпионат Европы. Отчасти этот сбой был связан с отсутствием на соревнованиях ряда сильнейших отечественных гимнасток. В 2018-м в Гвадалахару Федерация художественной гимнастики России привезла всех лучших на данный момент спортсменок. Российскую команду представят Дина и Арина Аверины, а также Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Анастасия Татарева, Мария Кравцова, Ксения Полякова и Анастасия Шишмакова (все — команда групповых упражнений), Полина Шматко, Лала Крамаренко, Дарья Трубникова и Анастасия Сергеева (все — юниоры).

1 июня, 19:30. 2 июня, 16:10. 3 июня, 13:30. Главный гимнастический зал (Гвадалахара, Испания). Прямые трансляции на «Матч! Арена»

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