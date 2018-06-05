Россия сыграла вничью с Турцией в последнем матче перед ЧМ-2018 по футболу

Сборная России по футболу в заключительном контрольном матче перед стартом ЧМ-2018 сыграла вничью с Турцией. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе российской команды голом отметился полузащитник «Спартака» Александр Самедов, он поразил ворота гостей на 35-й минуте. На 59-й минуте турки ответили точным ударом Юнуса Малли.

Последний раз сборная России побеждала 7 октября 2017 года. Тогда была обыграна Южная Корея со счетом 4:2. Таким образом, команда Станислава Черчесова не может победить в семи матчах кряду.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В первом матче мирового первенства российские футболисты сыграют с командой Саудовской Аравии. Встреча пройдет 14 июня на стадионе Лужники. 19 июня подопечные Станислава Черчесова проведут матч против Египта, а в заключительном туре, 25 июня, сыграют с Уругваем.

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