FIFA представит новую телевизионную заставку к ЧМ-2018 из-за ошибки

Международная федерация футбола (FIFA) выпустит новую версию официальной телевизионной заставки ЧМ-2018 из-за допущенной ошибки. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Ранее российские футбольные болельщики в социальных сетях заметили, что в представленном FIFA ТВ-ролике на 29-й секунде вместо звезды на Спасской башне Кремля присутствует крест. Допущенную мультипликаторами неточность пообещали устранить в обновленной версии ролика, пишет НСН.

«Мы рады обратной связи, которую получаем, особенно от российских болельщиков. С их помощью мы определили, что в упомянутом элементе была допущена неточность. Сейчас мы работаем над обновленной версией, которая будет выпущена в ближайшее время», — приводит сообщение организации телеканал «360».

В ролике показаны памятники архитектуры в городах России, где пройдут матчи предстоящего ЧМ-2018 по футболу, который стартует 14 июня и продлится до 15 июля. Ранее был объявлен состав сборной России по футболу на ЧМ-2018.