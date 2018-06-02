ФИФА представила официальную ТВ-заставку чемпионата мира по футболу – 2018

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальную телевизионную заставку, которая будет показываться перед началом трансляции матчей чемпионата мира по футболу в России.

Видео было опубликовано на официальном канале федерации в YouTube.

На кадрах изображены главные достопримечательности РФ и символы городов, которые примут матчи турнира.

В конце ролика показан земной шар в стилистике яйца Фаберже, из которого появляется трофей ЧМ.

Пользователи соцсетей положительно оценили видео, при этом некоторые усмотрели схожесть ролика с заставкой популярного сериала «Игра престолов».

29 мая стало известно, что по данным опроса компании Nielsen 96% россиян в возрасте от 11 до 69 лет знают о проведении ЧМ в России. Матчи чемпионата мира планируют посмотреть 84% россиян.